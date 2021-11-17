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Глава NASA выразил озабоченность безопасностью экипажа МКС

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Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил обеспокоенность по поводу безопасности экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом Нельсон заявил во вторник, 16 ноября.

«Поговорил с генеральным директором Рогозиным (генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин — Ред.), выразив тревогу относительно опасности, которой продолжают подвергаться наши астронавты и космонавты на МКС», — написал он у себя в Twitter по итогам разговора с генеральным директором российской госкорпорации.

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16 ноября Рогозин и Нельсон провели телефонный разговор. Основной темой обсуждение стало сближение МКС с космическим мусором.

15 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что космический мусор, приближавшийся к МКС, больше не угрожает станции. Экипаж работает штатно. Согласно переговорам экипажа с Землей, космический мусор в понедельник пролетел мимо МКС, но может снова вернуться к станции.

Отмечалось, что в случае быстрого сближения МКС с космическим мусором экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 15 ноября, что РФ провела испытания противоспутниковых систем. Он добавил, что своими действиями РФ якобы ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что никакой угрозы для космической деятельности при испытании системы не возникло. При этом в Минобороны напомнили, что США активно разрабатывают и без каких-либо оповещений испытывают на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37.

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