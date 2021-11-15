Российские космонавты спрятались на «Союзе» из-за космического мусора

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай спрятались в корабле «Союз МС-19» в ожидании пролета мимо Международной космической станции (МКС) космического мусора. Это в понедельник, 15 ноября, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

«Экипаж «Союза» находится в корабле, люки прикрыты, мы готовы», — сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву.

Отмечается, что в случае быстрого сближения МКС с космическим мусором экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов.

Ранее, 10 ноября, высота орбиты Международной космической станции была скорректирована, чтобы избежать столкновения с фрагментом китайского спутника Fengyun-1C. После проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км.

Маневр был проведен при помощи транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента станции. Их двигатели причаливания были выключены в 23:15 на шесть минут.

Fengyun-1C — китайский метеорологический спутник. Известно, что 11 января 2007 года Китай провел успешное испытание собственного противоспутникового оружия. В результате метеоспутник, находившийся на орбите высотой 865 км, был уничтожен прямым попаданием ракеты.