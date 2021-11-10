Орбиту МКС скорректируют для уклонения от космического мусора

Орбита Международной космической станции вечером 10 ноября будет скорректирована для уклонения от космического мусора. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

По данным «Роскосмоса», 12 ноября с МКС сблизится фрагмент космического аппарата Fengyun-1C. Минимальное расстояние между объектом и МКС составит 600 м.

«С целью уклонения от объекта космического мусора специалисты Службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш провели расчет коррекции орбиты Международной космической станции», — сказано в сообщении.

Для коррекции орбиты будут включены двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18». Высоту орбиты МКС повысят на 1240 м — до 420,72 км.

Fengyun-1C — произведенный в КНР метеорологический спутник. Известно, что 11 января 2007 года Китай успешно провел испытание собственного противоспутникового оружия. Тогда находящийся на орбите высотой 865 км спутник FY-1C серии Fengyun был уничтожен прямым попаданием противоспутниковой ракеты, которая была запущена с мобильной пусковой установки на космодроме Сичан.

Ранее, 12 октября, орбиту Международной космической станции подняли примерно на 1 км. Орбиту МКС необходимо было скорректировать, чтобы сформировать баллистические условия перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-20», на котором на станцию в декабре прибудут два туриста из Японии, рассказали в «Роскосмосе».