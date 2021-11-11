Орбиту МКС подняли из-за угрозы столкновения с космическим мусором

Высота орбиты Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы избежать столкновения с фрагментом китайского спутника Fengyun-1C. Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса», опубликованном в среду, 10 ноября.

По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км, сообщается в материале.

Маневр был проведен при помощи транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента станции. Их двигатели причаливания были выключены в 23:15 на шесть минут.

«Фрагмент спутника Fengyun-1C должен сблизиться со станцией утром 12 ноября. По предварительным данным Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш, минимальное расстояние между объектом и МКС составило бы около 600 м», — передает пресс-служба «Роскосмоса».

О том, что орбиту собираются скорректировать, сообщалось ранее в среду. Тогда стало известно, что ее высоту повысят на 1240 м — до 420,72 км.

Ранее, 12 октября, орбиту Международной космической станции подняли примерно на 1 км. Орбиту МКС необходимо было скорректировать, чтобы сформировать баллистические условия перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-20», на котором на станцию в декабре прибудут два туриста из Японии.

Fengyun-1C — китайский метеорологический спутник. Известно, что 11 января 2007 года Китай провел успешное испытание собственного противоспутникового оружия. В результате метеоспутник, находившийся на орбите высотой 865 км, был уничтожен прямым попаданием ракеты.