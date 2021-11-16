Источник рассказал о встрече Рогозина с представителями НАСА в Москве

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обсудит с представителями НАСА сближение Международной космической станции (МКС) с космическим мусором. Об этом сообщил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли в понедельник, 15 ноября.

Встреча с прибывшими в Москву представителями космического ведомства Соединенных Штатов пройдет во вторник.

«Завтра в 11:00 мск генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин проведет переговоры с представителями НАСА. Планируется обсуждение сближения космического мусора с МКС, произошедшего в понедельник», — сообщил источник.

Со стороны США в переговорах примут участие помощник директора НАСА Роберт Кабана и руководитель программы НАСА на МКС Джоэль Монтальбано.

15 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что космический мусор, приближавшийся к МКС, больше не угрожает станции. Экипаж работает штатно.

Согласно переговорам экипажа с Землей, космический мусор в понедельник пролетел мимо МКС, но может снова вернуться к станции.

Отмечалось, что в случае быстрого сближения МКС с космическим мусором экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов.