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Прятавшимся от космического мусора космонавтам разрешили выйти из корабля

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Российским космонавтам и американскому астронавту разрешили покинуть корабль «Союз МС-19», где они спрятались от пролетавшего мимо Международной космической станции (МКС) космического мусора. Об этом свидетельствуют переговоры экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

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«Можете пока выйти в служебный модуль (МКС — Ред.)», — указал специалист подмосковного Центра управления полетами.

Ожидается, что следующее прохождение мусора мимо станции состоится в промежутке между 11.38 и 11.44 мск, до этого момента экипажу рекомендуется вновь спрятаться в корабле.

Также в ходе переговоров у космонавтов спросили о наличии признаков контакта станции с мусором. Петр Дубров отметил, что никаких признаков замечено не было и давление на МКС не изменилось.

В корабле «Союз МС-19» ранее в этот день укрылись Антон Шкаплеров, Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Отмечалось, что в случае быстрого сближения МКС с космическим мусором экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов.

Ранее, 10 ноября, высота орбиты Международной космической станции была скорректирована, чтобы избежать столкновения с фрагментом китайского спутника Fengyun-1C. После проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км.

Маневр был проведен при помощи транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента станции. Их двигатели причаливания были выключены в 23:15 на шесть минут.

В конце сентября международная группа ученых составила список 50 самых опасных объектов для образования космического мусора на низкой околоземной орбите. Первые 20 строчек занимают отработавшие вторые ступени ракет-носителей «Зенит-2», собиравшихся на Украине.

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