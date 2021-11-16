Прямой эфир
Армия
В России началось создание опытного образца беспилотника «Сириус»
Общество
Роспотребнадзор продлил действие правил профилактики COVID-19 до 2024 года
Мир
Байден трижды отклонял пакет санкций против РФ из-за их недостаточной жесткости
Общество
Минздрав разрешил Pfizer провести в России испытания препарата от COVID-19
Мир
Блинкен обвинил Россию в создании угрозы безопасности изучения космоса
Политика
Путин изменил состав президиума Госсовета
Мир
Американский эсминец Porter начал переход из Черного моря в Средиземное
Мир
Эстония решила укрепить границу с РФ проволокой
Происшествия
Boeing 737 совершил вынужденную посадку в Новосибирске
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19

Блинкен обвинил Россию в создании угрозы безопасности изучения космоса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия провела испытания противоспутниковых систем, что противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Взаимный зачет: зачем РФ предложила НАТО обоюдный отказ от РСМД
По мнению Владимира Путина, выход США из договора — ошибка, которая усиливает риски гонки ракетных вооружений

«Россия своим безрассудным и безответственным поведением, несмотря на заявления против размещения оружия в космосе, готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами», — заявил Блинкен.

Он уточнил, что в результате российских испытаний появились 1,5 тыс. заметных обломков на орбите, а поскольку они там остаются на долгое время, это создает угрозу космическим объектам и спутникам, «жизненно важным для безопасности наций, экономики и научных интересов на десятилетия вперед».

Глава Госдепа отметил, что США приступят к поиску ответа на испытания.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия не предупредила США о проведении испытаний противоспутникового оружия. Кроме того, он назвал действия РФ безответственными.

27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира остается в силе, а его актуальность растет. Также российский лидер отметил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД) Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся с перспективой нового витка гонки вооружений.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В МИД РФ убеждены в том, что данные действия Соединенных Штатов существенно нарушат стратегическую стабильность, указал глава ведомства.

25 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ и США предстоит обсудить тему РСМД во избежание гонки вооружений. По его словам, в контексте обсуждения вопроса Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стоит затронуть гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021