Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
«Газпром» дал Молдавии 48 часов на оплату газа
Интернет
РКН назвал 13 иностранных компаний, которые должны открыть офисы в РФ
Мир
Новые санкции Евросоюза против Белорусии вступят в силу в конце ноября
Мир
Путин заявил об отказе Украины выполнять Минские соглашения
Мир
МИД Украины заявил об отсутствии плана наступления в Донбассе
Мир
Путин подтвердил готовность РФ обеспечить бесперебойные поставки газа в Европу
Мир
Словакия стала лидером по числу новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения
Спорт
Овечкин обошел Сундина в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен
Экономика
Курс доллара поднялся до 75 рублей впервые с начала июля
Общество
Премьер Италии обсудил с Путиным миграционный кризис на границе Польши
Сюжет:

Российскую тест-систему на COVID-19 признали в ВОЗ в качестве эталона

Глава ФМБА: ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему на коронавирус
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать в качестве эталонного метода российскую тест-систему на коронавирус. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Укол «Спутником»: вакцинация в России ускорилась вдвое
Успеют ли граждане РФ достичь необходимого коллективного иммунитета до весны

«По итогам испытаний были сделаны выводы о том, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов», — приводит ее слова пресс-служба ФМБА.

Как напомнила Скворцова, российская тест-система AmpliTest способна выявлять РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей.

18 октября профессор РАН Николай Маянский рассказал «Известиям», что ПЦР-тест на коронавирус служит золотым стандартом диагностики заболевания, антигенные экспресс-тесты также редко дают ложноположительный результат. По его словам, имеющиеся антигенные тесты обладают высокой избирательностью (то есть специфичностью) — они редко дают ложноположительные результаты, поэтому положительный результат с большой вероятностью будет говорить об инфицировании.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021