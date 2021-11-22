Российскую тест-систему на COVID-19 признали в ВОЗ в качестве эталона

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать в качестве эталонного метода российскую тест-систему на коронавирус. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«По итогам испытаний были сделаны выводы о том, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов», — приводит ее слова пресс-служба ФМБА.

Как напомнила Скворцова, российская тест-система AmpliTest способна выявлять РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей.

18 октября профессор РАН Николай Маянский рассказал «Известиям», что ПЦР-тест на коронавирус служит золотым стандартом диагностики заболевания, антигенные экспресс-тесты также редко дают ложноположительный результат. По его словам, имеющиеся антигенные тесты обладают высокой избирательностью (то есть специфичностью) — они редко дают ложноположительные результаты, поэтому положительный результат с большой вероятностью будет говорить об инфицировании.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».