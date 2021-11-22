В Югре ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от COVID-19

В первом регионе России ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса. Ограничение коснется жителей четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом 22 ноября сообщили в правительстве Югры.

«Установить с 22 ноября по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции или перенесших заболевания новой коронавирусной инфекцией», — говорится в постановлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

Кроме того, до 20 декабря в регионе продлевается запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, а также спортивных мероприятий.

«Органам местного самоуправления муниципалитетов Югры рекомендовано отменить до 31 декабря выездные мероприятия по госрегистрации актов гражданского состояния и другие торжественные мероприятия», — указано в сообщении Telegram-канала «Югра. Официально».

В торговые центры до 20 декабря не будут допускаться дети младше 14 лет без сопровождения родителей.

В тех муниципалитетах, где введен режим самоизоляции для непривитых от коронавируса граждан, до 5 декабря также вводятся ограничения в режиме работа общепита и фитнес-клубов. Эти места могут работать только с 6:00 до 23:00. При этом допускается работа кафе и ресторанов навынос.

«Также в вышеперечисленных муниципалитетах по 5 декабря приостановлено проведения культурно-массовых мероприятий (спектакли и концерты в закрытых залах, работа музеев, галерей, библиотек), физкультурных и спортивных мероприятий, выездов организованных групп, культурно-массовые мероприятия за пределами Югры, образовательного процесса в организациях дополнительного образования с очным присутствием граждан», — указано в сообщении.

Ранее в этот день в Ростовской области ввели обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет от коронавируса. В настоящее время в России об обязательной вакцинации пожилых граждан объявили несколько регионов. Среди них — Хабаровский край, Тамбовская и Калининградская области. В Московском регионе 16 ноября сообщили о вакцинации более миллиона граждан старше 60 лет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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