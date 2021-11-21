Путин вызвался добровольцем в эксперимент по применению назальной вакцины от COVID-19

После того, как в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи анонсировали введение в практику назальной вакцины от коронавируса, президент России Владимир Путин вызвался добровольцем в эксперимент по применению препарата. Свое желание поучаствовать в испытаниях глава государства выразил в ходе встречи главы государства с заместителем директора центра Денисом Логуновым.

"Я могу принять участие в этом эксперименте?", - обратился Путин к замдиректора центра Денису Логунову во время личной встречи в воскресенье. Специалист ответил, что для этого необходимо подписать согласие. "Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать", - добавил Путин.