В США назвали «ненужной провокацией» возможное создание баз на Украине

США необходимо разработать стратегию по черноморскому региону, в контексте которой при необходимости следует рассматривать возможность открытия военных баз на Украине. В противном случае их создание будет воспринято как «ненужная провокация». Такое мнение высказал экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

«Не имея ее (стратегии. — Ред.) по региону, по Украине, как мы можем противостоять России? Это означает активную работу с Румынией, Грузией, подтверждение наших конструктивных отношений с Турцией», — добавил генерал в интервью украинскому изданию НВ, опубликованном 20 ноября.

По его словам, только имея стратегию, можно развивать отдельные политики, а затем уже обсуждать открытие американских баз на Украине. Ходжес отметил, что у многих союзников США могут наступить «тяжелые времена», если такие базы действительно появятся.

«Всё это может быть расценено как ненужная провокация», — посчитал экс-командующий.

Вместе с тем генерал обратил внимание на то, что не выступает против увеличения присутствия американских сил в черноморском регионе, а также совместных учений с флотами Великобритании или военными силами Канады.

Накануне издание The New York Times сообщило, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры. При этом, какие конкретно действия предпримут российские военные, якобы находящиеся у границы Украины, источникам неизвестно.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что Москва этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 13 ноября назвал заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, алармистскими. В Минобороны РФ указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.

Вместе с тем в тот же день глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что сделает всё возможное, чтобы в ближайшей перспективе на южной границе страны заступили на дежурство противокорабельные ракетные комплексы «Нептун». Министр также пообещал дать поручения об ускорении строительства базы ВМС в Бердянске, отметив, что по данному вопросу проводится совместная работа с США.

Спустя два дня газета ZN.UA отметила, что украинские власти обратились к американской администрации с просьбой предоставить на вооружение Киеву противокорабельные ракеты «Гарпун».