Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
«Локомотив» проиграл «Ахмату» в матче 15-го тура Тинькофф — РПЛ
Общество
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП на Кутузовском проспекте
Спорт
Россия примет чемпионат Европы по гандболу среди женских команд — 2026
Мир
В США назвали «ненужной провокацией» возможное создание баз на Украине
Спорт
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап серии Гран-при во Франции
Армия
Подводники СФ провели учения с торпедной стрельбой в Баренцевом море
Общество
«Волонтеры Победы» навестили ветеранов Сталинградской битвы
Мир
Эстония начала установку временных заграждений на границе с РФ
Мир
Польские и литовские силовики попытались вытеснить в Белоруссию мигрантов
Общество
Мемориал в память о Валерии Гаркалине появился в ГИТИСе

В США назвали «ненужной провокацией» возможное создание баз на Украине

Американский генерал назвал «ненужной провокацией» возможное создание баз США на Украине
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США необходимо разработать стратегию по черноморскому региону, в контексте которой при необходимости следует рассматривать возможность открытия военных баз на Украине. В противном случае их создание будет воспринято как «ненужная провокация». Такое мнение высказал экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

«Не имея ее (стратегии. — Ред.) по региону, по Украине, как мы можем противостоять России? Это означает активную работу с Румынией, Грузией, подтверждение наших конструктивных отношений с Турцией», — добавил генерал в интервью украинскому изданию НВ, опубликованном 20 ноября.

Флаг у ворот: зачем НАТО стягивает войска в Черноморский регион
В Минобороны России считают, что США создают многонациональную вооруженную группировку у границ России

По его словам, только имея стратегию, можно развивать отдельные политики, а затем уже обсуждать открытие американских баз на Украине. Ходжес отметил, что у многих союзников США могут наступить «тяжелые времена», если такие базы действительно появятся.

«Всё это может быть расценено как ненужная провокация», — посчитал экс-командующий.

Вместе с тем генерал обратил внимание на то, что не выступает против увеличения присутствия американских сил в черноморском регионе, а также совместных учений с флотами Великобритании или военными силами Канады.

Накануне издание The New York Times сообщило, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры. При этом, какие конкретно действия предпримут российские военные, якобы находящиеся у границы Украины, источникам неизвестно.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что Москва этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 13 ноября назвал заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, алармистскими. В Минобороны РФ указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.

Вместе с тем в тот же день глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что сделает всё возможное, чтобы в ближайшей перспективе на южной границе страны заступили на дежурство противокорабельные ракетные комплексы «Нептун». Министр также пообещал дать поручения об ускорении строительства базы ВМС в Бердянске, отметив, что по данному вопросу проводится совместная работа с США.

Спустя два дня газета ZN.UA отметила, что украинские власти обратились к американской администрации с просьбой предоставить на вооружение Киеву противокорабельные ракеты «Гарпун».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021