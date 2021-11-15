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Украина попросила США о поставке противокорабельных ракет «Гарпун»

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Украинские власти обратились к американской администрации с просьбой предоставить на вооружение Киеву противокорабельные ракеты «Гарпун». Об этом 15 ноября сообщает газета ZN.UA.

По информации издания, Киев попросил Соединенные Штаты о поставках противокорабельных крылатых ракет «Гарпун», разработанных компанией McDonnell Douglas и изготовленных компанией Boeing.

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В статье уточняется, что ракета Standoff Land Attack Missile SLAM является вариантом наземного нападения и может быть запущена как из самолета с неподвижным крылом, так и с корабля, подводной лодки или батареи береговой обороны.

Ранее, 13 ноября, глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что сделает всё возможное, чтобы в ближайшей перспективе на южной границе страны заступили на дежурство противокорабельные ракетные комплексы «Нептун». Министр также пообещал дать поручения об ускорении строительства базы ВМС в Бердянске, отметив, что по данному вопросу проводится совместная работа с США.

29 октября Минобороны Украины заявило о возможности получения в распоряжение Вооруженных сил республики новой британской ракеты Brimstone Sea Spear.

Неделей ранее украинские военные уже получили от США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки. Общая стоимость груза составляет $60 млн. Это уже третья подобная партия.

19 августа украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о планах реализации в стране к 2035 году большой программы по развитию Военно-морского флота. В частности, глава государства упомянул, что в Бердянске будет создана военно-морская база. Также Зеленский отметил, что страна увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

28 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США, ФРГ и Францию прекратить милитаризацию Украины. Она отметила, что непрекращающиеся поставки вооружений западными странами укрепляют мнение Киева, согласно которому разрешение конфликта в Донбассе можно достичь при помощи применения силы.

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