Ракова назвала число прошедших экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве

Экспресс-тестирование на коронавирус в Москве прошли уже 200 тыс. человек. Об этом 19 ноября заявила заместитель мэра столицы по по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы понимаем, что очень важно для предотвращения распространения коронавируса проводить быстрое тестирование. <...> Сейчас у нас 71 центр. Они в день могут обслужить до 10–12 тыс. человек. Сейчас пользуются 7 тыс. человек, то есть возможности по увеличению есть. Тестирование прошли 200 тыс. человек. Выявляемость где-то 5%. Это соответствует среднему показателю по городу», — сказала она в интервью «России-24».

Также в интервью заммэра рассказала, что заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась на 50% после окончания периода нерабочих дней, действовавшего в столице с 28 октября по 7 ноября. В городе удалось освободить 1,4 тыс. коек. Если тенденция продолжится, то ряд корпусов московских больниц можно будет вернуть к работе в обычном режиме.

Ранее, 17 ноября, президент России Владимир Путин призвал увеличить скорость тестирования на коронавирус. Так российский лидер прокомментировал доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой по ситуации с распространением коронавируса в стране. Она сообщила, что охват тестированием на наличие инфекции в РФ возрос в полтора раза.

Ранее, 13 октября, Ракова заявила, что в 10 школах Москвы запустят бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 для учащихся. Она отметила, что брать мазки будут только из носа, тесты будут проходить во время одного из уроков.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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