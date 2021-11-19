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Заболеваемость COVID-19 в Москве упала на 50% после нерабочих дней

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Заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась на 50% после окончания периода нерабочих дней, действовавшего в столице с 28 октября по 7 ноября. Об этом 19 ноября рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости совокупно за этот период на 50%, госпитализаций — на 45», — сказала Ракова в эфире канала «Россия-24».

Ракова заявила, что фиксируется улучшение ситуации с коронавирусом. Так, в городе удалось освободить 1400 коек. Если тенденция продолжится, то ряд корпусов московских больниц можно будет вернуть к работе в обычном режиме.

При этом заместитель мэра Москвы отметила хрупкость достижений. Она призвала граждан соблюдать все меры безопасности и вакцинироваться от COVID-19.

Ранее, 17 ноября, глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что эффект от введения нерабочих дней безусловен, за эти дни заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 2,5%.

12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о реальном снижении количества новых случаев коронавируса в столице. По его словам, причиной этого стали нерабочие дни.

10 ноября заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов обратил внимание на то, что введение нерабочих дней дало положительный эффект. Он добавил, что цепочки заражений коронавирусом удалось разорвать.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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