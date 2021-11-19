Грузовик «КАМАЗ-мастер» поучаствовал в уникальной тренировке в Британии

В Великобритании в четверг, 18 ноября, прошла необычная тренировка с участием грузовика российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением победителя «Ралли Дакар» 2015 года Айрата Мардеева.

«КАМАЗ-мастер» пригласили в Соединенное Королевство, чтобы помочь игрокам английской команды по регби подготовиться к матчу-реваншу с чемпионами мира из ЮАР. Тренировка проходила на побережье острова Джерси в проливе Ла-Манш.

Главным испытанием для британских регбистов стало перетягивание каната с 8,5-тонным грузовиком, способным развивать тормозную мощность в 1150 лошадиных сил. Для этой цели использовался экспериментальный капотный грузовик, который пока существует в единственном экземпляре. Экспериментальный «капотник» построили, чтобы оценить его в сравнении с классической конфигурацией.

Тренер команды Эдди Джонс решил таким уникальным образом морально и физически протестировать игроков на стрессоустойчивость и проверить их командную работу перед осенним Кубком наций. Тренировка была разработана вместе с главным тренером по силовой и физической подготовке Джоном Кларком. Спортсмены должны были сдвинуть с места грузовик, вес которого равен весу двух взрослых слонов.

«Было здорово стать частью такой уникальной тренировки. Как команда, мы всегда ищем способы усовершенствовать наши тренировки, чтобы быть сильнее конкурентов. «Дакар-2021» не будет в этом смысле исключением. Было очень интересно поработать с Red Bull и Регбийным союзом Англии в таком необычном формате. Психологическая подготовка важна не меньше физической, поэтому я не сомневаюсь, что подобные тренировки принесут пользу на поле», — приводит слова Мардеева телеканал РЕН ТВ.

По словам Кларка, контроль над тем, что происходит в голове, может серьезно повлиять на конечный результат: привести к победе или поражению.

«Мы хотели, чтобы Red Bull помогли нам разработать тренировку, во время которой игроки должны были бы работать в команде, чтобы решать возникающие проблемы, что в конечном счете поможет им справиться со стрессом на поле. На этих сборах появились новые лица и идеи, поэтому включение такой тренировки в нашу программу подготовки помогает сплотить команду и дает игрокам возможность понять, смогут ли они справиться со стрессом в самый ответственный момент», — пояснил наставник англичан по силовой и физической подготовке

«КАМАЗ-мастер» уже не в первый раз приезжает в Великобританию. В прошлом команда принимала участие в Фестивале скорости в Гудвуде и проводила заезды «дакаровского» грузовика на улицах Лондона.

Ранее, 31 августа, российский трейсер Евгений «Арчи» Ароян поучаствовал в съемках на базе «КАМАЗ-мастер». Ароян сделал сальто внутрь колес, лежащих на двигающемся погрузчике и прыжок 360 с одного дакаровского грузовика на другой. Самым безумным оказался трюк 360 front flip с приземлением на движущийся «КамАЗ».