Расцвели в пустыне: как «КамАЗы» выиграли «Дакар» в пятый раз подряд

В Саудовской Аравии завершился самый престижный в мире ралли-рейд «Дакар». Он состоялся несмотря на пандемийные ограничения, которые привели к отмене множества автогоночных стартов. Один из главных итогов песчаного марафона — уверенная победа в зачете грузовиков российской команды «КАМАЗ-мастер». Пилот Дмитрий Сотников стал первым, а еще два наших экипажа — вторыми и третьими. Также успешно выступил россиянин Владимир Васильев, занявший шестое место в самом престижном классе внедорожников. А вот Сергей Карякин на мотовездеходе (зачет T4) после поломки на девятом этапе сумел финишировать только 16-м в генеральной классификации.

Финиш омрачила трагедия

Последний день «Дакара» принес печальную новость — от травм, полученных на седьмом этапе, скончался 52-летний французский мотогонщик Пьер Шерпен. После аварии на трассе он несколько дней находился в коме, и врачам не удалось спасти спортсмена. Увы, подобные истории на самом престижном ралли-рейде случаются почти ежегодно, несмотря на повышенные меры безопасности. Риск во время бешеных гонок по бездорожью в пустыне слишком велик, особенно для мотоциклистов. В этой самой опасной категории на сей раз впервые в истории выиграл аргентинец Кевин Бенавидес — в 2018-м он стал серебряным призером, но тогда «Дакар» еще проходил в Южной Америке.

Расцвели в пустыне Машина экипажа 507 в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова команды «КАМАЗ-мастер» во время ралли-марафона «Дакар-2021». Фото: РИА Новости/www.kamazmaster.ru

Для российских болельщиков главный итог — заслуженная победа «КамАЗов». Наши грузовики выиграли раллийный марафон пятый раз подряд и 18-й в истории. При этом для пилота Дмитрия Сотникова это первый подобный успех в карьере. В итоговом зачете машина победителя на 40 минут опередила еще одного камазовца — Антона Шибалова. Тройку лидеров с отставанием замкнул третий россиянин — Айрат Мардеев. Тройная победа нашей команды была во многом ожидаема после того, как с гонки на пятом этапе сошел их главный конкурент — белорус Сергей Вязович на «МАЗе». На заключительных отрезках марафона нервы россиянам немного потрепал чех Мартин Мацик, но запас прочности у чалнинцев был слишком велик.

Расцвели в пустыне Член экипажа 507 спортивной команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников после победы в ралли-марафоне «Дакар-2021». Фото: РИА Новости/www.kamazmaster.ru

— У меня просто нет слов — одни эмоции, — рассказал после финиша победитель Дмитрий Сотников. — Даже не верится пока, что мы выиграли. Мы несколько лет шли к этой победе, постепенно приближались к ней. И сейчас я очень счастлив, горжусь всеми ребятами. Это что-то фантастическое и невероятное, наш экипаж и вся команда проделали очень тяжелую работу, чтобы оказаться на первом месте. Рад, что «КАМАЗ-мастер» занял все три призовых места на этом «Дакаре». В этот успех вложено много труда и пота. Это не только борьба на трассе, а еще и самоотверженная работа команды ассистанс. Каждый спецучасток был настоящим испытанием, и очень здорово, что наш «КамАЗ» ни разу не подвел нас. Спасибо всем, кто помогал, верил и болел за наш экипаж.

Необычный «Дакар»

Победителем ралли-рейда в самом престижном классе внедорожников стал француз Стефан Петерансель. Для него этот «Золотой бедуин» — четырнадцатый с 1991 года (правда, поначалу Стефан выступал в зачете мотоциклов). Француз лидировал почти всю гонку, а его главные конкуренты — катарец Нассер Аль-Аттия и испанец Карлос Сайнс-старший — довольствовались лишь нижними ступеньками подиума. Яркой получалась концовка гонки для российского пилота Владимира Васильева. Наш пилот и его украинский штурман Дмитрий Цыро на заключительном спецучастке оказались быстрее своих соперников по борьбе за шестое место, но в общем зачете не добрали до Халида Аль-Кассими из ОАЭ минуту с небольшим.

Однако затем комиссары гонки добавили к результату Аль-Кассими пятиминутную пенализацию, которая была получена этим пилотом на одном из предыдущих этапов. Благодаря такому решению экипаж Владимира Васильева поднялся на одну позицию вверх, завершив марафон на шестом месте. Для нашего гонщика, который проехал «Дакар» в шестой раз, это один из лучших результатов — до повторения личного рекорда (пятое место в 2015 году) Владимиру не хватило 12 минут. После 8 тыс. изнурительных километров и 17 пробитых колес это ничтожная цифра. Напомним, что в конце прошлого года Васильев стал победителем Кубка мира по бахам.

Расцвели в пустыне Машина Халида Аль-Кассими Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

— У нас был хороший финишный спецучасток, — сообщил Владимир Васильев «Известиям». — Снова мешали камни, но это был тот случай, когда мы проезжали трудные участки, лишь слегка сбавив скорость. Прошли и дюны, и скоростные дорожки — всё, что встретилось на «Дакаре» этого года. Мне понравился нынешний марафон. Организаторы — молодцы, сделали невозможное. Мне вообще понравилось в Саудовской Аравии, здесь можно провести много соревнований. «Дакар» был непростым: часто трасса проходила сплошь по каменистым плато или руслам пересохших рек. Там было мало спорта — больше рассчитывали на удачу, что не порежем колеса. Больше всего запомнится 11-й спецучасток: полтысячи километров непростой скоростной дистанции. Этот «Дакар» был необычным. А уже послезавтра мы будем в России. Жду всех в гости 4 февраля на первый этап Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес»!