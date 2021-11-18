Прямой эфир
Мир
Журналисты РФ и Белоруссии получили травмы на границе с Польшей
Пресс-релизы
В России открылся прием заявок на конкурс для молодых архитекторов
Политика
Мишустин уволил Машкову с поста замминистра спорта за прогул
Мир
Лукашенко предложил создать для беженцев гуманитарный коридор в ФРГ
Общество
Министру культуры Крыма предъявили обвинение в получении взятки
Мир
Путин заявил о нежелании США вести диалог по дипсобственности РФ
Интернет
В сервисе Spotify появилась новая функция
Экономика
Международные резервы России обновили исторический максимум
Мир
В бундестаге предупредили о последствиях из-за задержки ввода СП-2
Общество
На Урале создали самый большой в России QR-код

Мишустин уволил Машкову с поста замминистра спорта за прогул

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ Ксения Машкова уволена с должности в связи с грубым нарушением должностных обязанностей. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации 18 ноября.

Подъемный момент: Мишустин спрогнозировал сроки промышленной революции
К чему могут привести стремительные изменения в экономике

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», — говорится в документе.

В указанном в распоряжении подпункте закона говорится об однократном прогуле. Этот подпункт применяется в случае отсутствия чиновника на месте службы без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня.

Машкова занимала должность статс-секретаря — замминистра спорта России с 2020 года.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ освобождена Ольга Баталина. Решение было принято «в связи с переходом на другую работу». Баталина занимала этот пост с 28 февраля 2020 года.

До этого, 13 марта, Мишустин отправил в отставку заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаила Мишина. В качестве причины был назван переход на другую работу. Мишин был назначен на должность замглавы ФАДН 18 июля 2018 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021