Мишустин уволил Машкову с поста замминистра спорта за прогул

Статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ Ксения Машкова уволена с должности в связи с грубым нарушением должностных обязанностей. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации 18 ноября.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», — говорится в документе.

В указанном в распоряжении подпункте закона говорится об однократном прогуле. Этот подпункт применяется в случае отсутствия чиновника на месте службы без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня.

Машкова занимала должность статс-секретаря — замминистра спорта России с 2020 года.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ освобождена Ольга Баталина. Решение было принято «в связи с переходом на другую работу». Баталина занимала этот пост с 28 февраля 2020 года.

До этого, 13 марта, Мишустин отправил в отставку заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаила Мишина. В качестве причины был назван переход на другую работу. Мишин был назначен на должность замглавы ФАДН 18 июля 2018 года.