Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Астронавты NASA завершили монтажные работы на МКС в открытом космосе
Общество
В центре Гамалеи начали испытания препарата против устойчивости к антибиотикам
Спорт
Биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Мир
Авианосец ВМС США начал операции в восточном Средиземноморье
Общество
Гинцбург рассказал о разработке в России вакцины от аллергии на орехи
Спорт
«Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0 в матче «Тинькофф РПЛ»
Мир
Новую вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Японии
Мир
Кравчук допустил развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе
Спорт
Биатлонистка Гореева стала первой в спринте на этапе Кубка IBU

Замглавы ФАДН Михаила Мишина освободили от должности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в субботу, 13 марта, отправил в отставку заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаила Мишина. Текст распоряжения опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу», —говорится в документе.

Мишин был назначен на должность замглавы ФАДН 18 июля 2018 года.

15 февраля глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра финансов России Андрея Круглова. Как отмечается, замглавы Минфина уволен в связи с сокращением его поста.

Кроме того, другим распоряжением Мишустин отправил в отставку замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева. Как следует из распоряжения, замглавы ФАС был уволен по его собственной просьбе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021