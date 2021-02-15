Андрея Круглова освободили от должности замглавы Минфина
Заместитель министра финансов России Андрей Круглов освобожден от должности, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин в понедельник, 15 февраля.
Как отмечается, замглавы Минфина уволен в связи с сокращением его поста.
Круглов занимал должность заместителя главы Минфина с 2019 года.
Кроме того, другим распоряжением Мишустин отправил в отставку замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева. Как следует из распоряжения, замглавы ФАС был уволен по его собственной просьбе.