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Андрея Круглова освободили от должности замглавы Минфина
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Андрея Круглова освободили от должности замглавы Минфина

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Заместитель министра финансов России Андрей Круглов освобожден от должности, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин в понедельник, 15 февраля.

Как отмечается, замглавы Минфина уволен в связи с сокращением его поста.

Круглов занимал должность заместителя главы Минфина с 2019 года.

Кроме того, другим распоряжением Мишустин отправил в отставку замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева. Как следует из распоряжения, замглавы ФАС был уволен по его собственной просьбе.

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