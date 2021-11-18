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В МГУ начали разрабатывать школьные учебники с дополненной реальностью

В МГУ начали разрабатывать школьные учебники с дополненной реальностью

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Электронные школьные учебники с использованием технологии виртуальной и дополненной реальности разрабатывают в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ). Об этом в четверг, 18 ноября, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики и информатики.

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По его словам, учебник в наши дни «должен быть интерактивным, динамически разноуровневым, более ярким, привлекательным».

«Использование технологий виртуальной и дополненной реальности в электронных учебниках позволяет сделать из иллюстраций полноценные объемные модели», — заявил Садовничий.

Такие новшества, по его словам, особенно важны в преподавании стереометрии, пишет НСН.

Ректор МГУ также указал на необходимость обновлять формат учебников и объяснил это тем, что ученики, которые выросли в современном и технологичном мире, теряют интерес и неохотно пользуются бумажными носителями, потому «формат учебных пособий в связи с этим требует изменений и адаптации к цифровой среде».

Съезд, который был собран с целью обсуждения положения дел в преподавании и обсуждения возможных путей развития этой области, проходит 1819 ноября в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

13 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что успехи нынешних школьников определяют будущее России. В своем видеообращении к участникам проходящего в международном детском центре «Артек» в Крыму финала всероссийского конкурса «Большая перемена» (проект АНО «Россия — страна возможностей») он заявил, что у финалистов конкурса будут успехи, а полученный при участии опыт «послужит твердой опорой».

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