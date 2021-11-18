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Источник назвал достаточный для получения QR-кода титр антител

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Россияне смогут получить QR-код при условно-достаточном титре антител к коронавирусу в 350–500 Bau/мл. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает Telegram-канал «Раньше всех», ссылаясь на источник в правительстве.

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Такое содержание антител сможет обезопасить человека от заболевания, считают в правительстве.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в правительстве России обсуждается возможность введения системы QR-кодов для граждан, которые имеют высокий уровень антител. Вместе с тем она обратила внимание на то, что данное решение должно быть «очень взвешенным».

В то же время Попова указала, что для того, чтобы ограничения по коронавирусу перестали действовать, следует привить всё население. К настоящему моменту, по ее словам, охват тестированием на наличие инфекции в РФ увеличился в полтора раза, а повторная заболеваемость COVID-19 в стране составляет в среднем 0,25–0,3%.

Также во среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики, которые были продлены до 2024 года, можно отменить тогда, когда удастся победить коронавирус.

12 ноября вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян пройти вакцинацию. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий COVID-19, не были привиты.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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