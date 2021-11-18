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Aurus рассмотрит возможность открытия шоурума в ОАЭ

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Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсудили возможность открытия в ОАЭ шоурума автомобилей премиум-класса Aurus. Об этом 18 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Пошел в народ: люксовый российский седан стал доступен для публики
В Елабуге началось серийное производство Aurus

«Пока это некие наброски, но мы считаем, что это хорошая сама по себе предпосылка и идея — о создании таких международных шоурумов», — сказал министр.

Он также сообщил, что начало досборки Aurus в ОАЭ возможно после начала производства внедорожников Aurus Komendant, которое запланировано на следующий год.

Серийный выпуск автомобилей Aurus Senat стартовал 31 мая на предприятии, расположенном в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан).

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

8 октября сообщалось, что плановое первое техническое обслуживание (ТО) автомобиля Aurus при посещении официального дилерского центра бренда будет стоить порядка 80 тыс. рублей.

По словам представителя автосалона, стоимость нормо-часа для обслуживания автомобилей Aurus сопоставима с ценами на другие машины сегмента класса люкс.

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