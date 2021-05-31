В Елабуге запустили завод AURUS

Серийная сборка российских премиальных седанов AURUS Senat стартовала в Татарстане. Об этом 31 мая сообщает корреспондент «Известий».

Автомобили будут производиться в Особой экономической зоне «Алабуга». Сварка — на специально выделенной линии на заводе Ford Sollers. Там же будет осуществляться и покраска. В свою очередь, сборочный цех был построен отдельно, с нуля. В нем трудятся 91 человек, 57 из них — непосредственно в цеху.

Стоимость вложений в проект составила около 2 млрд рублей. Всего на предприятии планируют собирать до 5 тыс. автомобилей в год. Стоимость AURUS Senat в базовой комплектации составит 18 млн рублей. Автомобили первой серийной партии представлены только с высоким уровнем опционального исполнения. Их цена стартует от 22 млн рублей. При этом, по словам представителей бренда, все машины уже раскуплены. Инженеры отмечают, что большая часть деталей для автомобиля производится в России. Например, стекла поставляет Боярский стекольный завод, расположенный в Нижегородской области. Часть подвески делается в Магнитогорске, а кузовные детали делаются неподалёку в цехах на территории «Алабуги».

Сборка в основном производится ручным методом с применением интеллектуального инструмента при помощи которого оператор контролирует процесс сборки и установки деталей, есть и полностью роботизированные процессы. Например, установка стекла производится специальным автоматом, который высчитывает размеры и геометрию, а затем аккуратно вклеивает ветровое и заднее стекла. На одну машину у него уходит в среднем 6 минут. Передвижение по конвейеру происходит при помощи автоматических роботизированных систем.

На имеющихся мощностях можно будет собрать не только автомобиль в кузове седан, но и кроссовер Komendant. Также на автомобиль по желанию клиента возможна установка легкой и средней брони.

«Что касается тяжелой брони, соответствующей международному стандарту vr10, для нее потребуется серьезная модернизация и такие автомобили пока будет производить только НАМИ. Но если мы говорим про легкую и среднюю броню — техническая возможность у данного производства есть, все зависит от запроса потребителя», — комментирует Адиль Шамилевич Ширинов, генеральный директор AURUS.

Длина AURUS Senat составляет 5,6 м, а колесная база равна 3,3 м. Он получил гибридную силовую установку, состоящую из бензинового двигателя мощностью 598 л. с. и 62-сильного электромотора. Автоматическая трансмиссия с девятью ступенями разработана российской фирмой KATE. До 100 км/час машина способна разогнаться за 6 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название AURUS), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.