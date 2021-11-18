Диетолог дала советы по питанию для укрепления иммунитета

Диетолог, врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева в четверг, 18 ноября, дала советы по питанию для укрепления иммунитета.

«Питание должно стать разнообразным, с использованием натуральных продуктов животного и растительного происхождения. Щадящая их обработка позволит сохранить необходимую питательную ценность и будет способствовать наилучшим условиям усвоения», — приводит «Российская газета» слова Королевой.

По словам диетолога, важной составляющей питания являются источники полноценного белка. Жиры могут обеспечить противовоспалительную защиту. Также необходимо употреблять сезонные овощи, добавила специалист.

«Наш иммунитет более чем на 80% зависит от состояния кишечной флоры, соотношения полезных бактерий и здоровья микробиома в целом. Чем разнообразнее будет питание, тем качественнее, сильнее и надежнее наша защита», — заключила Королева.

17 ноября врач-диетолог Наталья Герасимова заявила, что укрепить иммунитет в холодную погоду можно, гуляя на свежем воздухе, употребляя свежие или консервированные соки и морсы, а также рыбу и водоросли.

Специалист добавила, что занятия спортом на свежем воздухе при низких температурах рекомендуются только закаленным людям. Физкультура на свежем воздухе помогает укрепить иммунную систему организма, но для неподготовленных такие тренировки могут обернуться болезнью.