Прямой эфир
Общество
В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19
Мир
Пентагон обвинил Россию в подрыве стратстабильности
Общество
Бывший и.о. министра в Архангельской области приговорен к пяти годам колонии
Мир
Армения заявила об открытом военными Азербайджана огне на границе
Общество
Психиатр рассказал о снижении тревожности благодаря прививке от COVID-19
Мир
Антонов рассказал об активном взаимодействии США и РФ по кибербезопасности
Общество
Центральную Россию ожидают «барическая пропасть» и сильный снегопад
Мир
Россия впервые возглавила организацию «Объединенные города и местные власти»
Общество
Гинцбург назвал купивших сертификаты источником новых штаммов COVID-19
Мир
Президент Чехии подтвердил скорую выписку из военного госпиталя в Праге

Диетолог дала советы по питанию для укрепления иммунитета

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диетолог, врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева в четверг, 18 ноября, дала советы по питанию для укрепления иммунитета.

Опасно ходят: названы пять ошибок россиян при приеме витаминов
Врачи рассказали, как правильно выбрать и сочетать такие препараты

«Питание должно стать разнообразным, с использованием натуральных продуктов животного и растительного происхождения. Щадящая их обработка позволит сохранить необходимую питательную ценность и будет способствовать наилучшим условиям усвоения», — приводит «Российская газета» слова Королевой.

По словам диетолога, важной составляющей питания являются источники полноценного белка. Жиры могут обеспечить противовоспалительную защиту. Также необходимо употреблять сезонные овощи, добавила специалист.

«Наш иммунитет более чем на 80% зависит от состояния кишечной флоры, соотношения полезных бактерий и здоровья микробиома в целом. Чем разнообразнее будет питание, тем качественнее, сильнее и надежнее наша защита», — заключила Королева.

17 ноября врач-диетолог Наталья Герасимова заявила, что укрепить иммунитет в холодную погоду можно, гуляя на свежем воздухе, употребляя свежие или консервированные соки и морсы, а также рыбу и водоросли.

Специалист добавила, что занятия спортом на свежем воздухе при низких температурах рекомендуются только закаленным людям. Физкультура на свежем воздухе помогает укрепить иммунную систему организма, но для неподготовленных такие тренировки могут обернуться болезнью.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021