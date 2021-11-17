Попова высказалась о вероятности введения QR-кодов в городском транспорте

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 17 ноября на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, что вопрос о распространении системы QR-кодов на общественный городской транспорт не поднимался.

По ее словам, в регионах РФ обсуждается данная тема, но решение на сегодняшний день не принято нигде.

«И сегодня речь о внутригородском транспорте, (о введении. — Ред.) QR-кодов пока не поднималась», — добавила Попова.

Говорить о том, что в общественном транспорте нет ограничений из-за коронавируса, нельзя, так как продолжает действовать масочный режим, отметила глава ведомства.

Ранее в этот день Попова подчеркнула, что применение QR-кодов о вакцинации в РФ «дает хороший эффект». В настоящий момент QR-коды используют 77 регионов страны, рассказала она.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 15 ноября отметил эффективность применения QR-кодов в борьбе с COVID-19. Система показала «высокую эффективность для сдерживания заболеваемости», уточнил министр.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 12 ноября спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также положительно повлияет на уровень вакцинации.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах.

Один из них — «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.

Второй — «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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