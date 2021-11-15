Мурашко отметил эффективность применения QR-кодов в борьбе с COVID-19

Введенная система QR-кодов дает эффективный результат в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил в понедельник, 15 ноября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность, показала себя <…> эффективной для сдерживания заболеваемости», — отметил Мурашко.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость утверждения внесенных в Госдуму законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. По его словам, отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности.

В тот же день иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков подчеркнул, что с учетом законодательной инициативы о введении QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года вполне можно достичь 80% иммунизации населения к лету. Он уточнил, что QR-коды — мощный инструмент стимулирования.

12 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также положительно повлияет на уровень вакцинации.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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