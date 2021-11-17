Попова отметила положительный эффект от использования QR-кодов в РФ

В России 77 субъектов используют QR-коды, это дает хороший эффект. Об этом сообщила в среду, 17 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня 77 субъектов включили в свою программу ограничительных мероприятий QR-коды. И это дает хороший эффект», — отметила Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном развитию генетических технологий.

Ранее в этот день Минэкономразвития и Минцифры заявили о начале печати бумажных сертификатов с QR-кодом о вакцинации от коронавируса. За первые сутки услугой воспользовались 50 тыс. человек по всей России.

В тот же день пресс-служба администрации Костромской области рассказала, что в регионе с 20 ноября введут систему QR-кодов для посещения детских развлекательных центров, организаций в сфере развития творчества, а также аттракционов и других мест массового скопления людей. Также в Костромской области до 1 декабря действует запрет на проведение публичных и официальных мероприятий.

Вместе с тем 15 ноября иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков заявил, что с учетом законодательной инициативы о введении QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года вполне можно достичь 80% иммунизации населения к лету. Скорее всего, на этот показатель получится выйти даже в апреле-мае, полагает специалист.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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