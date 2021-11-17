В МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты с QR-кодом

Минэкономразвития и Минцифры заявили о начале печати бумажных сертификатов с QR-кодом о вакцинации от коронавируса. Об этом в среду, 17 ноября, сообщается на сайте Минцифры.

В ведомстве отметили, что работа была проведена в соответствии с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина.

Услуга доступна как гражданам РФ, так и иностранцам, имеющим вид на жительство или иной документ, который разрешает проживание на территории страны, отмечает агентство городских новостей «Москва». За первые сутки услугой воспользовались 50 тыс. человек по всей России.

В Минэкономразвития пояснили, что заявители, зарегистрированные на портале «Госуслуги», смогут распечатать сертификат самостоятельно на принтере в МФЦ. Гражданам, у которых нет учетной записи на портале, потребуется обратиться в окно приема-выдачи документов для получения документа.

Сертификат также можно получить и для родственника или друга. В этом случае потребуются паспорт человека и написанная от руки доверенность, пишет сайт kp.ru.

Распечатанный сертификат содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца, пишет RT. Медицинские данные в документе не указываются, пишет «Москва 24».

Для получения сертификата необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и полис ОМС, уточнили в Минцифры.

В Московской области бумажные сертификаты с QR-кодом можно получить в 127 МФЦ. Они выдаются в день обращения, уточняет телеканал «360». Заранее записываться на прием не нужно.

Ранее 17 ноября директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург дал рекомендации по применению вакцин в зависимости от возраста. В частности, он заметил, что вакцина «Спутник Лайт» подойдет для переболевших COVID-19 людей не старше 60 лет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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