В Костромской области расширили список организаций с требованием QR-кодов

В Костромской области с 20 ноября введут систему QR-кодов для посещения детских развлекательных центров, организаций в сфере развития творчества, а также аттракционов и других мест массового скопления людей. Об этом в среду, 17 ноября, сообщила пресс-служба администрации региона.

«По требованию Роспотребнадзора в Костромской области расширяется практика применения QR-кодов для посещения общественных мест. С 20 ноября этот список пополняется детскими развлекательными центрами, игровыми комнатами, организациями в сфере развития творчества, аттракционами и зонами игровых автоматов. Решение принято на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15 октября до 1 декабря в регионе QR-коды также необходимо предъявлять при посещении театров, цирков, филармоний, кинотеатров, концертных организаций, музеев, фитнес-залов, бассейнов, танцевальных студий, а также организаций общественного питания, в том числе функционирующих в гостиницах.

Также в Костромской области до 1 декабря действует запрет на проведение публичных и официальных мероприятий.

16 ноября сообщалось, что эксперты Минздрава России обсуждают возможность увеличения сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года.

12 ноября правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта. Первый документ подразумевает посещение магазинов, общепита и мероприятий при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медицинском отводе или о перенесенном COVID-19.

Второй законопроект регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.