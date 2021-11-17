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Политолог объяснил обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном

Политолог Денисов объяснил обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном
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Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло из-за отсутствия политического диалога как такового. Об этом в среду, 17 ноября, заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Обострение происходит, потому что как таковой отсутствует политический диалог. Если бы он заработал в полноценном формате и те инициативы, которые рассматривались разными форматами, были задействованы, то была бы меньше вероятность, что подобные обострения будут случаться. Особенно в настоящий момент — после годовщины прекращения открытой военной фазы конфликта в Нагорном Карабахе», — сказал он.

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По словам эксперта, существует целый ряд подходов и методов, который можно использовать для урегулирования сложившейся ситуации. При этом в первую очередь, по словам Денисова, необходимо повысить уровень доверия между сторонами, что можно реализовать только через дискуссии, компромиссные решения и политический диалог, без которого урегулирование или устойчивое прекращение огня просто невозможно.

Ранее в этот день Евросоюз призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры для всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов. ЕС напомнил о приверженности «работе с Арменией и Азербайджаном для преодоления напряженности».

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин предпринимает активные действия по деэскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе. Единственный путь по стабилизации ситуации — выполнение трехсторонних договоренностей, отметил он.

По данным армянского министерства обороны, в результате боевых действий с Азербайджаном республика потеряла связь с 24 военнослужащими, один погиб, 13 взяты в плен, две боевые позиции перешли под контроль азербайджанских ВС.

В свою очередь, в минобороны Азербайджана подтвердили гибель семи и ранение 10 военных Отмечается, что ситуация на границе в настоящий момент стабильна.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

15 ноября 2021-го премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны. Днем ранее стало известно, что вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией.

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