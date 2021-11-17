Источник рассказал подробности задержания депутата КПРФ во Владивостоке

Депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова задержали на выезде из города. Об этом в среду, 17 ноября, «Известиям» сообщил источник.

По его словам, Самсонову вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 132), которые он совершил два года назад во время отдыха в палаточном лагере.

Об обысках в доме Самсонова стало известно ранее в этот день. По имеющейся информации, депутату может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 9 ноября, в Саратове полицейские задержали депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко.

В нескольких Telegram-каналах появились сообщения о том, что задержание депутата может быть связано с дебошем, который устроил парламентарий на избирательном участке № 64 в Саратове в единый день голосования 17 сентября.