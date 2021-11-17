Во Владивостоке пришли с обыском к депутату местного заксобрания

Правоохранительные органы проводят обыски у депутата местного законодательного собрания от КПРФ Артема Самсонова. Об этом 17 ноября сообщается на сайте VL.RU.

По информации журналистов, депутату вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Самсонов был задержан, уточняет СМИ.

«Нам только известно, что история с обыском связана с событиями двухлетней давности. На прибрежной полосе Шаморы есть палаточный лагерь, Самсонов там отдыхал, и у него завязались личные неприязненные отношения с одной из участниц лагеря. И она, видимо, решила подать заявление в органы полиции», — прокомментировал Николай Михальченко, юрист Приморского отделения КПРФ.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что в Саратове полицейские задержали депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появились сообщения о том, что задержание депутата может быть связано с дебошем, который устроил парламентарий на избирательном участке № 64 в Саратове в единый день голосования 17 сентября.

Депутат облдумы Юлия Литневская тогда рассказала, что Бондаренко устроил провокацию, которая привела к вызову скорой помощи председателю участка. Литневская сообщила, что депутат требовал документы с персональными данными, давил на председателя, кричал, а также фотографировал персональные данные.