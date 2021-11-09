В Саратове полиция задержала депутата КПРФ Бондаренко

В Саратове полицейские задержали депутата Саратовской областной Думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом во вторник, 9 ноября, Бондаренко сообщил на своей странице в Facebook.

«Только что около здания Саратовской областной Думы меня задержала полиция в составе 4 сотрудников, которые под какими-то надуманными предлогами заявили, что я буду доставлен в суд за нарушение российского законодательства», — сообщил депутат.

Бондаренко утверждает, что действия полиции незаконны.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появились сообщения о том, что задержание депутата может быть связано с дебошем, который устроил парламентарий на избирательном участке № 64 в Саратове в Единый день голосования 17 сентября.

Депутат облдумы Юлия Литневская тогда рассказала, что Бондаренко устроил провокацию, которая привела к вызову «скорой» председателю участка. Литневская рассказала, что депутат требовал документы с персональными данными, давил на председателя, кричал, а также фотографировал персональные данные.

Ранее, 14 сентября, в Сети появилась переписка Бондаренко с одним из сторонников блогера Алексея Навального Леонидом Волковым. Как следует из переписки, коммунист предлагал Волкову 1 млн рублей за то, чтобы его кандидатуру продвигали в «Умном голосовании».