В Совфеде оценили идею «амнистии» россиян с фейковыми QR-кодами о вакцинации

Граждан России, которые приобрели QR-коды или сертификаты о вакцинации от коронавируса, однако решившихся при этом вакцинироваться, необходимо простить. Об этом сообщил сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.

Таким образом он прокомментировал идею зампреда комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Сергея Леонова, который в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил не наказывать россиян, решившихся на вакцинацию после покупки поддельного сертификата о прививке от COVID-19.

«Прощать нельзя тех, кто продает поддельные сертификаты и QR-коды. А те, кто их покупал, но потом решился на прививку, прощать необходимо. Я абсолютно поддерживаю идею такой «амнистии», — заявил Башкин в беседе с «РИА Новости», опубликованной 16 ноября.

По его словам, согласно УК РФ, состав преступления в действиях тех граждан РФ, которые покупают подобные поддельные документы, безусловно есть. Однако, как отметил Башкин, их желание «вакцинироваться представляет большую социальную ценность».

В то же время сенатор убежден, что таких россиян необходимо активно привлекать к сотрудничеству со следствием. Это, по словам Башкина, позволит выявить мошенников, предлагающих поддельные сертификаты и QR-коды, а также тех, кто их купил, пользуется ими и не собирается прививаться.

Кандидат медицинских наук обратил внимание и на необходимость дальнейшего совершенствования отечественного законодательства в сфере борьбы с коронавирусом.

«Например, есть ряд очевидных сложностей с определением иммунного статуса граждан, когда перенесший болезнь, что называется, «на ногах», без обращения к врачу, не был занесен в базу и поэтому не получил QR-код. Здесь тоже надо думать, как решать эту проблему», — заключил Башкин.

Накануне в российской компании Addreality, создатели платформы для централизованного управления рекламными экранами рассказали, что компания представила первое устройство, работающее на базе искусственного интеллекта, для проверки сертификатов о вакцинации нового образца в общественных местах. Новое устройство состоит из экрана, камеры для распознавания лиц и микро-компьютера Addreality Box.

В тот же день Минздрав РФ утвердил форму справки о вакцинации от коронавируса, противопоказаниях или перенесенном COVID-19. Кроме того, стало известно, что в России QR-код для заболевших COVID-19 и при этом вакцинированных граждан будет действовать полгода после перенесенной болезни.

До этого, 21 октября, сообщалось, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России вновь активизировались мошенники, предлагающие поддельные сертификаты о вакцинации. Уточнялось, что продавцы просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к госуслугам.

По словам адвоката, главы юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева, все ранее выданные поддельные сертификаты будут определены и автоматически аннулированы благодаря сложной технической процедуре обновления. Он также уточнил, что такова задумка Минздрава РФ.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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