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У разведавиации НАТО сменились приоритеты в Черном море

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С завершением совместных многонациональных учений НАТО и союзников в Черном море самолеты Североатлантического альянса (НАТО) переключились с наблюдения за российской территорией на отслеживание деятельности флота РФ.

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С утра 15 ноября над Черным морем работали одновременно два разведывательно-патрульных самолета Р-8 Poseidon, и воздушный танкер. В этот раз они не приближались близко к границам нашей страны. Вместо этого они наблюдали за российскими боевыми кораблями в районе Крыма, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

На прошлой неделе в разгар учений в отдельные дни в воздухе фиксировалось до шести визитов самолетов-разведчиков иностранных государств. Помимо США акваторию Черного моря посещала авиатехника Франции и Великобритании.

Участвовавшие в маневрах штабное судно ВМС США Mount Whitney и танкер снабжения John Lenthall в понедельник прошли турецкие проливы, направляясь в Средиземноморье. В Черном море остался только эсминец USS Porter с крылатыми ракетами. Он должен покинуть его на этой неделе.

«Прошедшие в Черном море внезапные учения НАТО оказались больше пиар-ходом, чем реальным мероприятием боевой подготовки. Это видно и по продолжительности, и по списку задач, которые на них тренировали. Конечно, до конца не известен настоящий, а не публично объявленный их сценарий, но вряд ли США и союзникам удалось там что-то скрытно отработать, учитывая, что их очень плотно отслеживали корабли Черноморского флота России. Фактически, это стало и для наших моряков хорошей возможностью дополнительно потренироваться», — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Недооценивать важность таких учений всё-таки не стоит, считает эксперт. Хотя там не было боевых стрельб, корабли отработали связь и взаимодействие. Без этого никакие совместные действия невозможны. А основа стратегии НАТО в Черном море — именно коалиционные операции флотов нескольких государств. Подобные многонациональные маневры регулярно проводят как раз для подготовки к таким операциям.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Перебор самолетов: как авиация НАТО следит за русским флотом в Черном море»

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