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В Польше выпустят монету и банкноту «Защита польской восточной границы»

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Национальный банк Польши выпустит коллекционные монету и банкноту «Защита польской восточной границы». Об этом 15 ноября сообщается на сайте банка.

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«Председатель Национального банка, профессор Адам Глапиньски принял решение выпустить в ускоренном режиме коллекционную монету и банкноту, посвященную защите польской восточной границы», — говорится в сообщении.

О номиналах монеты и банкноты пока не сообщается.

Российский сенатор Алексей Пушков комментируя это сообщение, отметил, что «польской правящей элите непременно надо от кого-то защищаться, иначе жизнь не мила».

«Экс-министр обороны Мачеревич долгие годы взывал к защите от России и выдумывал русские танковые армады, которые вот-вот обрушатся на беззащитную Польшу. Но — не случилось. И вот теперь - наконец ! — возник повод для памятной медали. Медали в честь защиты страны от страшной угрозы — голодных, холодных, нищих, оборванных людей с замерзающими детьми на руках», — написал он в Telegram.

Ранее в этот же день стало известно, что мигранты из стран Ближнего Востока начали покидать стихийный лагерь у белорусско-польской границы. При этом палатки мигранрты начали устанавливать вблизи одного из КПП.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Минск указывал, что именно европейская политика вынудила тысячи жителей Ближнего Востока покинуть свои дома.

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