Машинист получил психотравму из-за гибели мужчины на путях метро

Машинист поезда, под которым 13 ноября погиб мужчина на станции московского метро «Сходненская», получил психологическую травму. Об этом сообщил столичный дептранс в Telegram.

По данным ведомства, погибший пытался спасти пассажира от падения на пути. В результате под поездом оказались оба, при этом спасавший скончался, а другой участник инцидента выжил и скрылся.

«Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму», — говорится в сообщении.

Как сообщалось позднее в тот же день, мужчину, выжившего после падения на пути московского метро и сбежавшего с места инцидента, нашли мертвым у дома 63 на улице Свободы. По предварительной информации, он покончил с собой.

Известно, что в метро погиб 26-летний Алихан Азизов. Личность второго мужчины устанавливается.