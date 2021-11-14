Появилось видео с места обнаружения тела выжившего после падения в метро

Мужчину, выжившего после падения на пути в московского метро, и сбежавшего с места инцидента, нашли мертвым в нескольких километрах от станции «Сходненская», где произошло ЧП. Видео с места обнаружения тела 13 ноября опубликовал РЕН ТВ.

Труп был обнаружен у дома 63 на улице Свободы. По предварительной информации, мужчина покончил с собой.

Таким образом скончались оба участника инцидента на станции метро «Сходненская».

Ранее в субботу, 13 ноября, столичный Дептранс сообщал, что мужчина погиб, спасая пассажира от падения на пути в московском метро. Им оказался 26-летний Алихан Азизов. Второй участник инцидента, который также упал на рельсы, скрылся с места происшествия. Его личность пока не установлена.

После произошедшего инцидента в Москве на время было приостановлено движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена.

22 октября, на станции «Комсомольская» столичного метрополитена мужчина стал причиной задержки движения поездов более чем на 10 минут. Он лежал в желобе между рельсами, растянувшись вдоль, и не уходил.