Прямой эфир
Спорт
Боттас победил в спринтерской гонке Гран-при Бразилии «Формулы-1»
Мир
В Египте трое умерли и более 500 пострадали от укусов скорпионов
Мир
Военные США скрыли авиаудары по мирному населению Сирии в 2019 году
Общество
В Пенсионном фонде женщинам назвали способ выйти на пенсию в 50 лет
Мир
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось
Спорт
Карпин рассказал о подготовке к матчу с Хорватией в рамках турнира ЧМ-2022
Мир
В Великобритании предупредили о возросшей угрозе случайных конфликтов
Мир
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая
Мир
Вучич рассказал о поучительном опыте общения с Путиным
Общество
Подозреваемый в наезде на полицейского Идрисов отправлен под домашний арест

Появилось видео с места обнаружения тела выжившего после падения в метро

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчину, выжившего после падения на пути в московского метро, и сбежавшего с места инцидента, нашли мертвым в нескольких километрах от станции «Сходненская», где произошло ЧП. Видео с места обнаружения тела 13 ноября опубликовал РЕН ТВ.

Труп был обнаружен у дома 63 на улице Свободы. По предварительной информации, мужчина покончил с собой.

Таким образом скончались оба участника инцидента на станции метро «Сходненская».

Ранее в субботу, 13 ноября, столичный Дептранс сообщал, что мужчина погиб, спасая пассажира от падения на пути в московском метро. Им оказался 26-летний Алихан Азизов. Второй участник инцидента, который также упал на рельсы, скрылся с места происшествия. Его личность пока не установлена.

После произошедшего инцидента в Москве на время было приостановлено движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена.

22 октября, на станции «Комсомольская» столичного метрополитена мужчина стал причиной задержки движения поездов более чем на 10 минут. Он лежал в желобе между рельсами, растянувшись вдоль, и не уходил.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021