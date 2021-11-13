Скончались оба участника инцидента на станции метро «Сходненская»

Оба участника инцидента на станции метро «Сходненская» скончались. Ранее в субботу, 13 ноября, столичный Дептранс сообщал, что мужчина погиб, спасая пассажира от падения на пути в московском метро. Второй участник инцидента, который также упал на рельсы, скрылся с места происшествия.

Как стало известно РЕН ТВ, выжившего после падения на пути в московском метро позднее нашли мертвым в нескольких километрах от «Сходненской» на улице Свободы. По предварительной информации, он покончил с собой.

Личность мужчины, который пытался спасти прыгнувшего под поезд человека, но погиб сам, установлена. Это 26-летний Алихан Азизов. Личность второго участника инцидента уточняется.

В связи с инцидентом движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы было временно приостановлено от станции «Планерная» до станции «Спартак». К настоящему времени поток поездов уже восстановили.

22 октября, на станции «Комсомольская» столичного метрополитена мужчина стал причиной задержки движения поездов более чем на 10 минут. Он лежал в желобе между рельсами, растянувшись вдоль, и не уходил.