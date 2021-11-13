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Ученые рассказали об опасности остановки дыхания во время сна

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Неожиданная остановка дыхания во время сна (обструктивное апноэ) может привести к гипертонии. К такому выводу пришли американские ученые, пишет CNN 13 ноября.

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Каждый раз, когда человек перестает дышать на несколько секунд, у него повышается давление. Помимо этого, организм выделяет гормоны стресса, которые тоже сказываются на давлении.

В первую очередь стоит обратить внимание на звук храпа. Следует беспокоиться, если он заглушает разговоры и слышен через закрытую дверь.

В зоне риска люди с ожирением. Они чаще всего страдают от этого синдрома, так как тяжесть тканей во рту, языке и шее затрудняет дыхание.

«Снижение веса может быть важной частью рекомендаций врача, который занимается нарушениями сна. Мы иногда шутим, что Шалтай-Болтай был одним из первых случаев обструктивного апноэ, потому что у него был большой живот и, вероятно, лишняя ткань вокруг мягкого неба. Он всё время рисковал заснуть и упасть со стены», — сказала сотрудница отделения медицины сна Гарвардской медицинской школы Ребекка Роббинс.

Неожиданная остановка дыхания во время сна наблюдается и у людей старше 50 лет — с возрастом тонус мышц ослабевает, в том числе это касается тканей мягкого неба и шеи.

Отмечается, что мужчины чаще подвержены обструктивному апноэ — скорее всего, потому, что у них, как правило, более крупные языки и больше жировой ткани в верхней части тела. Однако синдром встречается и у женщин после менопаузы.

Ранее в этот же день стало известно, что остановка дыхания во время сна может свидетельствовать о развитии раковой опухоли. По информации специалистов, в таком состоянии дыхательные пути частично перекрываются, что приводит к снижению уровня кислорода в крови, а также нарушению сна и усталости.

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