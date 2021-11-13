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Ученые назвали говорящий о развитии онкологии ночной симптом

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Ученые из европейского фонда Lung считают, что остановка дыхания во время сна (когда храпящий человек перестает дышать, а потом снова начинает храпеть) может свидетельствовать о развитии раковой опухоли. Об этом 13 ноября сообщает портал Medicalxpress.

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По информации специалистов, в таком состоянии дыхательные пути частично перекрываются, что приводит к снижению уровня кислорода в крови, а также нарушению сна и усталости.

Проведя исследования, ученые пришли к выводу, что у людей, у которых наблюдается остановка дыхания ночью, может возникнуть онкология. Отмечается, что женщины относятся к группе риска больше, чем мужчины.

10 ноября сообщалось, что одна из жирных кислот, входящих в состав пальмового масла, при высокой концентрации может способствовать распространению раковых клеток.

8 октября стало известно, что ученые научились выявлять рак простаты по выдоху. Специалисты провели трехлетнее экспериментальное исследование диагностики рака простаты по составу выдоха пациента. По утверждениям авторов, точность метода превысила 95%. Это существенно выше, чем надежность общепринятых сегодня инвазивных и неинвазивных методов диагностики.

В этот же день группа молодых ученых из СПбГУ сообщила о получении частиц, которые выделяют раковые опухоли в организме человека на каждой стадии его развития. Разработка команды LightUP дешевле существующих аналогов в три раза, а точность определения болезни в сравнении со старыми методами выше в пять раз.

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