Ученые рассказали об опасности пальмового масла

Одна из жирных кислот, входящих в состав пальмового масла, при высокой концентрации может способствовать распространению раковых клеток. К такому выводу пришли ученые из Испании и США.

Свои выводы исследователи сделали после эксперимента с участием мышей. Сначала высокими концентрациями жирных кислот пальмового масла воздействовали на раковые клетки человека, а затем их подсаживали грызунам.

Результаты показали, что пальмитиновая кислота не влияла на появление опухоли, но способствовала развитию метастаз, например, рака ротовой полости и кожи, пишет сайт abc.com со ссылкой на журнал Nature.

Другие жирные кислоты, в том числе омега-6 и омега-9, не показали такого эффекта. Более того, при добавлении пальмитиновой кислоты в рацион оказывалось воздействие на геном рака. Клетки становились высоко метастатическими даже после того, как жирную кислоту убирали из рациона.

Ученые считают, что при понимании клеточной коммуникации удастся найти способ ее блокировать.

«Мы не концентрируемся на том, какой тип диеты подходит или не подходит пациентам с метастатическим раком. Вместо этого мы фокусируемся на новых потенциальных целях, которые мы могли бы подавить, что имело бы реальную терапевтическую пользу для пациента независимо от его диеты», — указали авторы исследования.

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что ученые британского Ноттингемского университета, китайского Университета Нинбо и сельскохозяйственного университета Шаньси обнаружили паразита, способного помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Отмечается, что паразит Toxoplasma gondii живет в организме и может выделять большое количество белков для противодействия его иммунной защите.

В ходе эксперимента над мышами исследователи создали мутантный штамм этого паразита, способность к размножению которого была ограничена. При помощи инъекции специалисты ввели его непосредственно в «холодные» опухоли грызунов. Такие новообразования не воспалены и не провоцируют иммунный ответ.

В результате началось воспаление в месте опухоли, повысилась эффективность иммунных контрольных точек, и выживаемость животных увеличилась. Рост опухолей замедлился.