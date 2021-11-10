Прямой эфир
Мир
Боррель призвал ЕС расширить контакты для сдерживания потока мигрантов
Мир
Байден примет лидеров Канады и Мексики 18 ноября
Наука
В Якутии создали биопрепарат для борьбы с последствиями COVID-19
Экономика
Стоимость биткоина установила новый рекорд
Интернет
Суд в России утвердил взыскание с Twitter, Facebook и WhatsApp 36 млн рублей
Экономика
Путин поручил принять меры по стабилизации ситуации на рынке химудобрений
Мир
Премьер Японии заявил о намерении проводить твердую политику в отношении РФ
Армия
Путин сообщил об исполнении гособоронзаказа на 96,2% в 2020 году
Общество
Наталия Орейро получила российский паспорт
Мир
Польша увеличит число полицейских на границе с Белоруссией

Ученые рассказали об опасности пальмового масла

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одна из жирных кислот, входящих в состав пальмового масла, при высокой концентрации может способствовать распространению раковых клеток. К такому выводу пришли ученые из Испании и США.

«COVID приходит и уходит, а онкология остается и будет всегда»
Академик, лауреат госпремии за 2020 год в области науки и технологий Игорь Решетов — о пересадке лица и возвращении жизни пациентам с раком головы и шеи

Свои выводы исследователи сделали после эксперимента с участием мышей. Сначала высокими концентрациями жирных кислот пальмового масла воздействовали на раковые клетки человека, а затем их подсаживали грызунам.

Результаты показали, что пальмитиновая кислота не влияла на появление опухоли, но способствовала развитию метастаз, например, рака ротовой полости и кожи, пишет сайт abc.com со ссылкой на журнал Nature.

Другие жирные кислоты, в том числе омега-6 и омега-9, не показали такого эффекта. Более того, при добавлении пальмитиновой кислоты в рацион оказывалось воздействие на геном рака. Клетки становились высоко метастатическими даже после того, как жирную кислоту убирали из рациона.

Ученые считают, что при понимании клеточной коммуникации удастся найти способ ее блокировать.

«Мы не концентрируемся на том, какой тип диеты подходит или не подходит пациентам с метастатическим раком. Вместо этого мы фокусируемся на новых потенциальных целях, которые мы могли бы подавить, что имело бы реальную терапевтическую пользу для пациента независимо от его диеты», — указали авторы исследования.

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что ученые британского Ноттингемского университета, китайского Университета Нинбо и сельскохозяйственного университета Шаньси обнаружили паразита, способного помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Отмечается, что паразит Toxoplasma gondii живет в организме и может выделять большое количество белков для противодействия его иммунной защите.

В ходе эксперимента над мышами исследователи создали мутантный штамм этого паразита, способность к размножению которого была ограничена. При помощи инъекции специалисты ввели его непосредственно в «холодные» опухоли грызунов. Такие новообразования не воспалены и не провоцируют иммунный ответ.

В результате началось воспаление в месте опухоли, повысилась эффективность иммунных контрольных точек, и выживаемость животных увеличилась. Рост опухолей замедлился.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021