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Ученые нашли новый способ эффективного лечения рака

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Ученые британского Ноттингемского университета, китайского Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси обнаружили паразита, способного помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями. Исследование опубликовано в журнале Journal for ImmunoTherapy Cancer.

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Отмечается, что паразит Toxoplasma gondii живет в организме и может выделять большое количество белков для противодействия его иммунной защите.

В ходе эксперимента над мышами исследователи создали мутантный штамм этого паразита, способность к размножению которого была ограничена. При помощи инъекции специалисты ввели его непосредственно в «холодные» опухоли грызунов. Такие новообразования не воспалены и не провоцируют иммунный ответ.

В результате началось воспаление в месте опухоли, повысилась эффективность иммунных контрольных точек, и выживаемость животных увеличилась. Рост опухолей замедлился.

Онкологи надеются, что в ближайшем будущем у них получится разработать схемы лечения опухолей холодом для людей. Новый метод позволит также лечить карциному простаты и многие новообразования у детей.

Ранее, 8 октября, группа молодых ученых из СПбГУ сообщила о получении частиц, которые выделяют раковые опухоли в организме человека на каждой стадии его развития. Разработка команды LightUP дешевле существующих аналогов в три раза, а точность определения болезни в сравнении со старыми методами выше в пять раз.

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