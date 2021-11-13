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Лукашенко рассказал о секретах долголетия

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 ноября раскрыл секреты долголетия. По словам политика, для этого надо уделять больше внимания физическому труду и есть только отечественные продукты, например белорусскую картошку.

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«Вы знаете, вот эта пандемия показала… Нас Господь взял и встряхнул, потому что мы неправильно жили, неправильно живем. Сидячая работа, домой пришли, на диван легли, раньше газетку, а сейчас в айфон тычем, лежим, довольны, телевизор смотрим. А два часа в день отработать надо. Два часа — это закон. Поэтому я беру топор, иду рубить дрова. И это полезно. И здоровое питание. Никогда не ешь ничего импортного — будешь жить долго», — сказал белорусский лидер в интервью журналу «Национальная оборона».

17 апреля президент Белоруссии порекомендовал согражданам питаться отечественными продуктами, чтобы противостоять коронавирусу и другим инфекциям.

«Вирус активизирует те болезни, которые есть у человека, — хронические. Учитывая, что мы постоянно будем жить с этими вирусами, не знаю, какие будут, нам надо взяться за себя и за свою жизнь. Больше работать, нормально питаться. Сколько раз говорил: свое надо есть, из нашей земли, а не какое-то заморское. То есть надо браться за свой образ жизни», — говорил Лукашенко.

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