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Лавров назвал глупостью обвинения в адрес «Аэрофлота» со стороны Запада

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Все обвинения в адрес российской авиакомпании «Аэрофлот», связанные с миграционным кризисом на польско-белорусской границе, — глупость. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Париже.

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Таким образом Лавров ответил на вопрос журналиста «Известий» о том, чего добивается Польша, обвиняя Россию в создании кризиса на границе.

10 ноября сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. По данным ЕС, авиакомпания занимается перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

В свою очередь, в пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что информация об участии компании в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности, добавив, что регулярные рейсы в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул–Минск не осуществляются.

11 ноября Лавров уже заявлял о непричастности «Аэрофлота» к миграционному кризису на белорусско-польской границе.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сведения о якобы участии или содействии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию, а также данные о вероятных санкциях против компании являются «безумными идеями», которые живут лишь в информационных вбросах. Кроме того, по его словам, даже если некоторые авиакомпании совершают перевозку граждан, это «никоим образом не противоречит никаким международным нормам».

Как заявил замглавы МИД России Александр Грушко, Москва отреагирует, если Евросоюз введет санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации с беженцами.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В ответ польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и выдворены.

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