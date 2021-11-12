В Петербурге впервые покажут Евангелие Достоевского

В Михайловском замке Санкт-Петербурга открылась выставка «Я – Достоевский», приуроченная к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Одним из предметов экспозиции стало Евангелие, принадлежавшее писателю. Об этом сообщается 12 ноября на сайте администрации города.

Отмечается, что Евангелие было подарено Достоевскому в Сибири женами декабристов. Сейчас книга хранится в фондах Российской государственной библиотеки в Москве. Жители Санкт-Петербурга увидят экспонат впервые.

Помимо этого, на выставке представлены личные вещи писателя, книги, портреты и первые издания его произведений.

Также можно будет увидеть икону, подаренную Достоевскому в 1874 году, его кошелек, очки, портсигар, склянку для капель, коробку для порошков, а также старинные копии картин, которые писатель считал знаковыми, подлинные произведения живописи, привезенные из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и других музеев-партнеров выставки.

Дополнением данной экспозиции стал аудиоспектакль.

«Достоевского знают во всем мире. У него была яркая, но непростая жизнь. Федор Михайлович любил наше Отечество, беспокоился о России»,— сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия выставки.

Он отметил, что большинство героев романов Достоевского — это люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, однако всегда находились те, кто бескорыстно оказывал им помощь.

Евангелие, принадлежащее Достоевскому, планируется к показу с 18 ноября. Сама же выставка завершится 14 февраля 2022 года.

11 ноября в день рождения писателя в Омске состоялась церемония открытия первого театрального фестиваля «Достоевский. Омск». В течение шести вечеров зрителям будут представлены постановки по произведениям классика.

В Москве же выпустили карту «Тройка» к юбилею Достоевского. Приобрести ее можно в кассах на станциях внутри Кольцевой линии Московского метрополитена.

Также 11 ноября президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии музейного центра «Московский дом Достоевского». Во время экскурсии главу государства сопровождала министр культуры Ольга Любимова. Путин осмотрел мемориальную и историко-литературную экспозиции, посвященные Достоевскому, основным событиям в жизни писателя и его произведениям.