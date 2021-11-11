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Посвященный Достоевскому театральный фестиваль проходит в Омске

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В Омске состоялась церемония открытия первого театрального фестиваля «Достоевский. Омск». В течение шести вечеров зрителям будут представлены постановки по произведениям писателя, 200-летний юбилей которого отмечается 11 ноября.

Худрук театра драмы и комедии «Галерка» Владимир Витько сообщил, что открывать форум должен был московский драматический театр «Сфера» с постановкой «Дядюшкин сон». «Но театр не смог приехать, поскольку у них заболел коронавирусом актер со всеми вытекающими последствиями», — сказал Витько. — Иркутский театр имени Охлопкова тоже сообщил, что они не привезут «Игрока», и мы в тот же день нашли им замену со спектаклем «Игрок». Приезжает Театр современного искусства на Сретенке в Москве. Так что мы держимся на плаву и надеемся, что уже никакие ветра не помешают нашему кораблю пуститься сегодня вплавь».

Он также отметил, что из-за пандемии в фестивале не примут участие и зарубежные театры, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Хотя заявки подавали коллективы из Германии, Эстонии, Литвы, Киргизии, Болгарии и других стран.

В октябре стало известно о проведении в Омске акции «Наш Достоевский». Губернатор области Александр Бурков опубликовал в своем Instagram видеоролик, на котором читает строчки из произведения «Записки из мертвого дома».

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