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Карту «Тройка» выпустили в Москве к 200-летию со дня рождения Достоевского

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Лимитированную серию карт «Тройка» выпустили в Москве к 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского. Об этом сообщается в четверг, 11 ноября, в Twitter-аккаунте столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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«Актуальность поднимаемых в его книгах проблем со временем стала еще острее и очевиднее. Творчество писателя принадлежит к вершинным явлениям духовной культуры человечества», — говорится в сообщении.

Приобрести эту карту можно в кассах на станциях внутри Кольцевой линии Московского метрополитена, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии музейного центра «Московский дом Достоевского» в день 200-летия писателя.

Во время экскурсии по музею главу государства сопровождала глава Минкульта РФ Ольга Любимова. Путин осмотрел мемориальную и историко-литературную экспозиции, посвященные Достоевскому, основным событиям в жизни писателя и его произведениям, сообщается на сайте aif.ru.

В этот же день президент Эстонии Алар Карис отметил ценность произведений Достоевского для мировой культуры. Он отметил, что чтение русского писателя вызывает ощущение, что красота действительно спасает мир.

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