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Президент Эстонии призвал читать произведения Достоевского

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Президент Эстонии Алар Карис напомнил, что 11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения российского писателя Федора Достоевского, отметив ценность его произведений для мировой культуры.

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«Удивительно, как человек, испытавший невообразимые жизненные страдания, может в своих произведениях сохранять надежду, веру и стремление стать лучше. Чтение Достоевского вызывает ощущение, что красота действительно спасает мир», — написал он на своей странице в Facebook.

11 ноября, в день 200-летия со дня рождения писателя, президент РФ Владимир Путин посетит открывающийся музейный центр «Московский дом Достоевского». Также он осмотрит мемориальную и историко-литературную экспозицию, посвященную основным событиям жизни писателя.

Позднее в этот день состоится встреча главы государства с деятелями российской культуры – специалистами по творчеству Достоевского.

Российский лидер в 2016 году заявлял, что Достоевский является одним из величайших российских писателей. По его словам, чрезвычайно интересно, как автор описал евразийский вектор российской политики.

Достоевский является сегодня одним из самых читаемых писателей мира, свидетельствуют данные ЮНЕСКО. Его произведения оказали значительное влияние на мировую литературу и были переведены более чем на 170 языков.

Многие главы государств ранее высказывали восхищение произведениями российских писателей. Так, экс-президент США Барак Обама заявил в 2009 году, что любит читать Достоевского и Пушкина.

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