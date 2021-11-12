В Госдуме поддержали идею запуска QR-кодов для людей с антителами в Чувашии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в пятницу, 12 ноября, в беседе с «Известиями» поддержал идею запуска в Чувашии системы QR-кодов для людей с большим числом антител к COVID-19.

Ранее в этот день глава региона Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител. Руководитель минцифры республики Кристина Майнина добавила, что решением может стать создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код.

При этом, как сообщили пресс-службе Николаева, на федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.

«Он (Олег Николаев. — Ред.) абсолютное правильное принял решение, потому что цель вакцинации, цель прививки – это не прививка ради прививки, а зашита здоровья человека», — заявил Тумусов.

Парламентарий указал, что если у человека есть антитела, то он защищен. После этого первый зампред комитета ГД задался вопросом, почему тогда этому человеку нельзя выдать QR-код.

«Правильно он (Николаев. — Ред.) делает, я поддерживаю», — заключил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею властей Чувашии о запуске системы QR-кодов для людей с большим числом антител к COVID-19, заявил, что в этом вопросе необходимы консультации специалистов и Роспотребнадзора. По его словам, инициативы такого плана сначала подлежат экспертной проработке, так как в них много нюансов и все нужно внимательно прорабатывать.

Ранее в пятницу депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов заявил, что в России необходимо создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к COVID-19, но которые не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Он уточил, что не все россияне, у которых имеются антитела, могут получить QR-код.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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